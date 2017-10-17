Фото товара для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок771 просмотр

Добрый вечер! Мне нужно фото моего товара для интернет магазина , фоток нужно коло 15 штук. Продавать буду стаканы фотографии уже есть нужно их поналаживать на различные фоновые рисунки.  Сможете взяться за работу ?  

8 лет назад
zp040387toa
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров