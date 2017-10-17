Копия фотографии в Indesign

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки226 просмотров
  • Созданный файл в Indesign
  • Документ A4
  • Созранен как pdf для печати с маркером для среза и 3mm bleed
  • С тем же лого
  • С несколькими таблицами для текста
8 лет назад
TamaraOm898
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров