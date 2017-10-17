Подготовить иконки и скриншоты для приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт11 заявок213 просмотров

Подготовить иконки и скриншоты для приложения для размещения в Google Play и App Store.

Есть исходные материлы (графика, примеры и скриноты приложения), нужно их нарезать во все размеры и сохранить в файлы по директориям.

8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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