Фото для продукта

Добрый день! Подскажите пожалуйста мне нужно сделать 15 фотографий ориентировочно, моего продукта наложенного на различные рисунки. Это фото стаканов, я буду продавать их через интернет магазин , сможетели вы мне в этом помочь?

Также нужно пару фотографий для фейбука.