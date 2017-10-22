Фото для продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт23 заявки356 просмотров

Добрый день! Подскажите пожалуйста мне нужно сделать 15 фотографий ориентировочно, моего продукта наложенного на различные рисунки. Это фото стаканов, я буду продавать их через интернет магазин , сможетели вы мне в этом помочь?

Также нужно пару фотографий для фейбука.

8 лет назад
zp040387toa
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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