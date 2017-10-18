Обработать 1000 фото

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Закрыт30 заявок1176 просмотров

Обработать 1000 фото

Есть фото, к примеру http://gipfel-prof.ru/posuda-dlya-prigotovleniya-pishhi/skovorody_-sotejniki/skovorody/skovorody2/skovorodki-antiprigarnye/2503-gipfel-skovoroda-indigent-20h5-sm

Надо сделать так http://gipfel.ru/catalog/posuda_dlya_prigotovleniya/skovorody_i_soteyniki/skovorody/2503-GIPFEL-Skovoroda-INDIGENT-20-sm/

После этого вставить вертикальный копирайт справа внизу и сделать скрытое прозрачное изображение.

Пишите цену за 1 фото, заявки без цен рассматриваться не будут!

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров