Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер и добавить текст. цена 8 руб за 1 шт
Обработать 1000 фото
Обработать 1000 фото
Есть фото, к примеру http://gipfel-prof.ru/posuda-dlya-prigotovleniya-pishhi/skovorody_-sotejniki/skovorody/skovorody2/skovorodki-antiprigarnye/2503-gipfel-skovoroda-indigent-20h5-sm
Надо сделать так http://gipfel.ru/catalog/posuda_dlya_prigotovleniya/skovorody_i_soteyniki/skovorody/2503-GIPFEL-Skovoroda-INDIGENT-20-sm/
После этого вставить вертикальный копирайт справа внизу и сделать скрытое прозрачное изображение.
Пишите цену за 1 фото, заявки без цен рассматриваться не будут!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий65 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер! Мне нужно фото моего товара для интернет магазина , фоток нужно коло 15 штук. Продавать буду стаканы фотографии уже есть нужно их поналаживать на различные фоновые рисунки. Сможете взяться за работу ?Обработка фотографий27 заявокЗакрыт7 лет назад
Созданный файл в IndesignДокумент A4Созранен как pdf для печати с маркером для среза и 3mm bleedС тем же логоС несколькими таблицами для текстаОбработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии продуктов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром - ...Обработка фотографий19 заявокЗакрыт8 лет назад
Подготовить иконки и скриншоты для приложения для размещения в Google Play и App Store. Есть исходные материлы (графика, примеры и скриноты приложения), нужно их нарезать во все размеры и сохранить в файлы ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Требуется от исполнителя: 1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт7 лет назад
См. пример задачи в приложении. Дано: 55 картинок высокого разрешения;все сняты на профессиональную фототехнику с единым уровнем освещения и однотипными ракурсами;все цвета выставлены как надо;будут даны фактура фона и плинтус;Задача: ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Мне нужен каталог продукции, тобиш: есть фотки 30-50 штук их нужно все обработать, и сделать каталогом чтобы в дальнейшем можно было его распечатать и показывать клиентам. (Это будет как мини журнал) ...Обработка фотографий21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- вырезать все объекты на отдельные слои - определить шрифт и переписать надпись текстом на отдельном слое - заменить основной цвет на #52438A и от него сделать градиент (на разных слоях сделать слева направо ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для комплекта цветных листов виниловой пленки необходимо придать фотографиям объем, форму, сделать привлекательным для покупателя.Обработка фотографий8 заявокЗакрыт7 лет назад