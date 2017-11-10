Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер и добавить текст. цена 8 руб за 1 шт
Обработка 2000 фотографий
Обработать фотографии для интернет-магазина:
1) Добавление фрукта или вещи относящийся к вкусу табака
2) Добавление водного знака на изображение
Пишите цену за 1 одну фотографию или все вместе.
Всего фотографий будет около 2000
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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