Помощь обработки фото,иллюстраций

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Закрыт22 заявки368 просмотров

Ищем фрилансера в помощь обработки фото,иллюстраций и подготовки, расположения к печати в типографии или копировальном центре.

Интересует ваша цена за иллюстрацию или фото,либо за час - сколько штук в час есть возможность подготовить и обработать?

8 лет назад
olga-montana
46 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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