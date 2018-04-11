Поместить ванну в нарисованную ванную комнату

Добрый день,

для наших ванн нам нужна визуализация их в ванной комнате.

Задача: создать 3D эскиз ванной комныты и разместить в ней ванну.

Пример прикреплен.

При надобности мы можем сфотографировать ванну с нужной перспективы.

Требования:

Эскиз должен быть сделан в программе 3Д моделирования, качество максимально приближенное к реальности.

Модерный стиль

Цена за картинку, при условии что для остальных ванн будет использован этот же шаблон.