Поместить ванну в нарисованную ванную комнату

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок508 просмотров

Добрый день,

для наших ванн нам нужна визуализация их в ванной комнате.

Задача: создать 3D эскиз ванной комныты и разместить в ней ванну.

Пример прикреплен.

При надобности мы можем сфотографировать ванну с нужной перспективы.

Требования:

Эскиз должен быть сделан в программе 3Д моделирования, качество максимально приближенное к реальности.

Модерный стиль

Цена за картинку, при условии что для остальных ванн будет использован этот же шаблон.

7 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

JaneML
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Доволен, как и в прошлые разы. Спасибою
Всегда приятно работать з ответственными клиентами, спасибо, было приятно поработать

Заявки фрилансеров

JaneML
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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