Добрый день, для наших ванн нам нужна визуализация их в ванной комнате. Задача: создать 3D эскиз ванной комныты и разместить в ней ванну. Пример прикреплен. При надобности мы можем ...
Настроить удаленно цветовой профиль на принтере Epson P50
Нужно, чтобы при печати в Corel было тоже самое, что на экране.
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