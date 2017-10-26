Специалист для обработки фоток

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт55 заявок496 просмотров

Есть проект где был сделано большое кол-во фотографий

К сожалению их делал не специалист поэтому требуется обработка в фотошопе или других редакторах

Требуется добавить необходимые фильтры, убрать шум, пережать необходимые фотографии и тд

Некоторые фотографии сделаны на профессиональную камеру отставные на обычный телефон

Ищем специалиста который сможет помощь

8 лет назад
urbanwar
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров