Редактирование (коллаж) рекламной фотография ежедневника - 5шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок316 просмотров

Задача - дополнить имеющиеся фотографии-композиции надписями и вставками из других фото с целью передать преимущества и особенности ежедневника. Необходимо подготовить:

  • одно фото о ежедневнике в целом (размер, материалы, особенности и т.д.)
  • 5 фотографий о внутреннем наполнении ежедневника (какие секции ежедневника есть на страницах и зачем они нужны).
Пример как реализовано фото о ежедневнике сейчас https://goo.gl/aRNomG

Пример фотографий-композиций которые необходимо дополнить https://goo.gl/EkMMqC

Необходимо подготовить интересные фотографии которые будут объяснять смысл и привлекать внимание.

Оплата 40 WMZ или на карту Привата.

При ответе указывайте примерный срок. 

8 лет назад
basid
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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