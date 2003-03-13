Требуется ретушер

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка440 просмотров

Цветокоррекция НЕ требуется (фото пройдут этот этап предварительно), только - чистка, разглаживание складок на одежде (по необходимости), небольшая ретушь, желательно пользование портретурой, резкость. 

пример прилагаю

50-70 фото 

от вас стоимость одного фото и сроки выполнения.

8 лет назад
Juli-Pat
Юлия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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