Нужно заменить текстуру стола (красная однородная тряпка) на мраморный

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Часть фотографии. на столе с красной тряпкой лежат предметы и руки человека. Необходимо перенести фон, т.е. сделать из красной тряпки стол - мраморным. Соответственно выровнять и разместить тень.

Фотографий 4.

8 лет назад
Advokat_Fisher
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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