Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен29 заявок348 просмотров

Необходимо удалить водяные знаки с фото (примерно 100-200 штук). На фото модели одежды.

8 лет назад
guest_15069447915363
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

FedorovaAnna
Анна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень ответственный исполнитель, легко и приятно общаться. Всегда на связи. Работа выполнена очень качественно, немного с задержкой, но в срок сообщила об этом и отправила все на следующий день. Буду и дальше сотрудничать с Анной. Обязательно рекомендую!
Легко работать с заказчиком. На связи по любому вопросу, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

FedorovaAnna
Анна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад