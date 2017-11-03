Обработка фото

Очень ответственный исполнитель, легко и приятно общаться. Всегда на связи. Работа выполнена очень качественно, немного с задержкой, но в срок сообщила об этом и отправила все на следующий день. Буду и дальше сотрудничать с Анной. Обязательно рекомендую!