Обработать 100 фото

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Закрыт99 заявок766 просмотров

Для интернет магазина необходимо обработать 100 фото, сделать их на белом фоне. Пишите стоимость и сроки исполнения работы

8 лет назад
astroval
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров