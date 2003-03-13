Обработка и оптимизация фото для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт30 заявок490 просмотров

Необходимо обработать два пакета фото для двух сайтов. Необходимо конвертировать в один формат, размер, наложить водяной знак и сделать размытие- рамку. Какова будет стоимость? 

8 лет назад
Stazaev
Михаил 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров