Обтравка картинок для и-мага

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок235 просмотров

50 штук, сегодня.

Пример во вложении.

Нужно убрать фон и сделать немного ярче/контрастнее.

Прошу указывать цены в проекте.

8 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$9
1 день
Александру спасибо за качественно выполненную работу!
Только хорошие впечатления от сотрудничества с Александрой! Буду рад к сотрудничеству еще)

Заявки фрилансеров

yaremchuk17
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад