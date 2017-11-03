Необходимо обработать два пакета фото для двух сайтов. Необходимо конвертировать в один формат, размер, наложить водяной знак и сделать размытие- рамку. Какова будет стоимость?
Обтравка картинок для и-мага
50 штук, сегодня.
Пример во вложении.
Нужно убрать фон и сделать немного ярче/контрастнее.
Прошу указывать цены в проекте.
Выбранный исполнитель
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