Грамотный перевод текстов с Украинского на Английский язык

Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл) Олпта возможна в WMZ или epayments
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текста собраны здесь - https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0
В заявках желательно указывать сроки реализации и стоимость.
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