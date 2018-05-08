Грамотный перевод текстов с Украинского на Английский язык

ПереводыЗавершен5 заявок270 просмотров
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Текста собраны здесь - https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0

В заявках желательно указывать сроки реализации и стоимость.

6 лет назад
pixel-perfect
Филатов 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$73
2 дня
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