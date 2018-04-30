Перевод текста русский — английский

$2
ПереводыЗавершен4 заявки234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо качественно перевести пару абзацев текста (581 знак без пробелов) с несколькими техническими терминами.

Срок: до обеда.

Оплата: 100₽ (card2card, Альфа-Банк, СберБанк).

6 лет назад
xx_1
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
daraan
Алим 
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Алим прекрасно справилась с заданием, практически мгновенно выполнив и отправив перевод, который мне необходим. Я не ожидал такой оперативности. Рекомендую ее к работе и сам буду обращаться вновь. Спасибо за сотрудничество!
Рекомендую Алексея как ответственного, добросовестного заказчика!
nata990709
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Исполнитель справился в оговоренные в задании сроки. Английский более академический, если для кого-то это будет важным. В общем, мне все понравилось — рекомендую Нателу к сотрудничеству.
Буду рада дальнейшему сотрудничеству.