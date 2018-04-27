Перевести сайт на турецкий

Перевод на английский язык аннотации к статье
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий https://triptorg.ru/
Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл)
Олпта возможна в WMZ или epayments
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