Перевести сайт на турецкий

$5
ПереводыЗакрыт6 заявок486 просмотров
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Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий https://triptorg.ru/

Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл)

Олпта возможна в WMZ или epayments

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