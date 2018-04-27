Выполнить перевод статьи на компьютерную тематику.

$6
ПереводыЗакрыт42 заявки438 просмотров
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Добрый день.

Необходимо используя переводчик (гугл-транслейт) выполнить перевод статьи с англоязычного источника о программе.

Перевод:

1) Выполняется через гугл-транслейт, яндекс-транслейт. (где лучше перевелось).

2) Плохо переведенные предложения - переформулировать до читаемого вида.

3) Добавить изображения к статье с англоязычного ресурса. (копируем всю статью с источника вместе с изображениями, вставляем в ворд, переводим на русский язык, направляем файл на проверку).

Требования:

Начальные знания английского для понимания темы статьи.

Средний размер статьи для перевода 16к символов.

Пишите в личные сообщения, вышлю пример статьи.

6 лет назад
fedotov_artem
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад