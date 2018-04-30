nata990709

Натела nata990709

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Переводчик

Добрый день!

У меня высшее образование.Закончила Гос.Педагогический институт им М.Налбандяна,факультет иностранных языков.

Предоставлю качественный перевод с русского/ на английский,французский  язык, а также с английского, с французского на русский.Работаю репетитором уже 5  лет. 

Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

xx_1
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста русский — английский
Исполнитель справился в оговоренные в задании сроки. Английский более академический, если для кого-то это будет важным. В общем, мне все понравилось — рекомендую Нателу к сотрудничеству.
Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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