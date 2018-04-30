Переводчик

Добрый день!

У меня высшее образование.Закончила Гос.Педагогический институт им М.Налбандяна,факультет иностранных языков.

Предоставлю качественный перевод с русского/ на английский,французский язык, а также с английского, с французского на русский.Работаю репетитором уже 5 лет.

Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.

Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!

Буду рада сотрудничеству!