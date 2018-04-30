Переводчик
Добрый день!
У меня высшее образование.Закончила Гос.Педагогический институт им М.Налбандяна,факультет иностранных языков.
Предоставлю качественный перевод с русского/ на английский,французский язык, а также с английского, с французского на русский.Работаю репетитором уже 5 лет.
Рассматриваю для работы различную тематику: перевод сайтов, художественных, юридических, медицинских текстов, документов и многое другое.
Качество, срочность, точные сроки, хорошая цена!
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Исполнитель справился в оговоренные в задании сроки. Английский более академический, если для кого-то это будет важным. В общем, мне все понравилось — рекомендую Нателу к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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