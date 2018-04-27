Перевести все страницы сайта на английский

Нужно перевести интерфейс сайта на турецкий [url=https://triptorg.ru/]https://triptorg.ru/[/url] Русская локализация, в которой нужно заменить перевод, в прикрепленном файле (Нужно перевести только сам файл) Олпта возможна в WMZ или epayments
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Бюджет 4000₽
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