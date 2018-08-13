Синхронизация БД WooComerce с FireBase

1. Нужно сделать, чтобы позиции товаров, доп данные(ссылки, текста, картинки) брались с и отправлялись в правильной структуре в файрбейз датабейз

2. У веб сайта и моб приложения будет одинаковая система авторизации(firebase auth) , авторизационные данные/ключи пользователей на обеих платформах будут идентичны. Нужно сделать, чтобы пользовательские данные синхронизировались между ву и файрбейз.

Т.е к примеру: юзер авторизировался через веб сайт, авторизационные данные занеслись в файрбейз, в вукоммерс создалась директория для данного юзера, и нужно, чтобы эта же директория перенеслась в правильной структуре в файрбейз датабейз. А с мобайлом все наоборот.