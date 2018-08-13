Требуется настройка CRM Системы Мегаплан

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется настрой CRM Системы Мегаплан. для   агентства   праздников

Задача:

-Создать и настроить воронки

-интегрировать с текущими системами

-обучить сотрудников в  офисе

7 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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