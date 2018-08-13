Добрый день,Для документов ТОРГ-12 и/или УПД необходим конвертер для преобразования данных из xls в xml, по утвержденному ФНС РФ формату.Доп инфо:Данные выгружаются в xls. Файлы в формате xls прилагаю.XML требуется для загрузки в систему ЭДО ...
Нужен конвертер cookie из .txt в .json
Здравствуйте. Есть файл содержащий cookie в формате txt. Необходимо привести его к рабочему формату .json
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