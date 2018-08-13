Нужен конвертер cookie из .txt в .json

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Завершен7 заявок3085 просмотров

Здравствуйте. Есть файл содержащий cookie в формате txt. Необходимо привести его к рабочему формату .json

7 лет назад
hurdler_
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо за работу! --- Человек полностью адекватный. Задачу выполнил + быстро вносил правки, которые были мне необходимы. Разбирается в том, что делает. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Отличный работодатель. Задача сформулирована четко. Постоянно на связи. Довольно терпим, к непредвиденным ситуациям - подводным камням. Быстрая оплата. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Aradam
24 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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