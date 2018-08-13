Виджет генерации и отправки СМС

ЗАДАНИЕ №1:

Нужно разработать виджет (с визуальной частью), который берет данные из заполненных полей в АМО СРМ и генерирует СМС в визуальной части виджета из готового шаблона для СМС.

ЗАДАНИЕ №2:

Нужно разработать программу, которая принимает по API из СРМ текст СМС и мобильный номер на наш сервер и далее по API передает на сервер рассыльщика СМС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ К ЗАДАНИЮ №1:

Для работы используем АМО СРМ. Сам виджет должен отображаться в Сделке/Лиде (не в Контакте клиента) с правой стороны (в области для виджетов). С помощью виджета генерации и отправки СМС, сотрудник у которого есть доступ, сможет отправлять СМС клиентам.

Примеры готовых шаблонов СМС дадим отдельно.

Виджет должен иметь визуальную часть: Баннер/картинка с названием виджета, Поле выбора шаблона (3 шт шаблона, но с возможностью добавлять больше), Поле генерации текста СМС с возможностью растягивать его, Список все мобильных номеров в Контактах к Сделке с возможностью удалить не нужный, кнопка «Сгенерировать СМС», кнопка «Отправить СМС». Как должен выглядеть визуально виджет – скинем скриншот

ССЫЛКИ К ЗАДАНИЮ №1:

https://www.amocrm.ru/developers/content/platform/abilities - API АМО СРМ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ К ЗАДАНИЮ №2:

Есть сервис по рассылки СМСок с помощью мобильного приложения установленного на смартфоне. Недостаток этого сервиса, что нельзя задать начало/конец отсылки СМС (что-то вроде таймера) и задать промежуток времни между СМСками.