Требуется тестирование сервиса на руби, консультативная поддержка и возможно доработка кода. Оплата почасовая, но предложение долгосрочное, то бишь не одна консультация. Обязателен опыт работы c webpacker, aws, ansible хотя бы пару лет и ...
Нужно спарсить сервис Яндекс расписаний по ТЗ
Нужно спарсить сервис Яндекс расписаний по ТЗ, затем нужно из спарсенного контента сгенерировать текст по определенному принципу. Все подробно изложено в ТЗ во вложении. После генерации разместите текст в 3-м столбце файла исходник. Строки местами не менять.
Напишите стоимость и свой скайп, а также сроки.
Заявки фрилансеров
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