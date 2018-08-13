Нужно спарсить сервис Яндекс расписаний по ТЗ, затем нужно из спарсенного контента сгенерировать текст по определенному принципу. Все подробно изложено в ТЗ во вложении. После генерации разместите текст в 3-м столбце файла исходник. Строки местами не менять.

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