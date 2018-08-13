Консультант по Ruby

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка142 просмотра

Требуется тестирование сервиса на руби, консультативная поддержка и возможно доработка кода. Оплата почасовая, но предложение долгосрочное, то бишь не одна консультация.    

Обязателен опыт работы c webpacker, aws, ansible хотя бы пару лет и как минимум один реализованный проект.    

Умение разбираться в чужом коде обязательно)

Предлагаю $10 в час. Работа в общей сложности на 3-4 часа.

Ruby
7 лет назад
Shoxxx123
Солихжон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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