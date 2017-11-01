Отрисовка кейсов кс го

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Завершен13 заявок283 просмотра

Отрисовать 5 кейсов кс го для сайта.

8 лет назад
sliiik
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

daler-dex
Далер 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$1
3 дня
Сделал мне 5 кейсов очень высокого качества , советовался со мной постоянно в итоге кейсы были по моему вкусу.
Спасибо Вячеславу, всегда в коммуникации с поставленной задачей. Оплачивает вовремя степ бай степ. Советую!

Заявки фрилансеров

daler-dex
Далер 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад