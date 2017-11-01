Сделать адаптивный дизайн и верстку (адаптивную,кросбраузерную) сайта в соответствии с брифом. Срок 4 дня после предоплаты.
Отрисовка кейсов кс го
Отрисовать 5 кейсов кс го для сайта.
Выбранный исполнитель
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