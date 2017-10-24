Срочно Изменить шаблон главной страницы (Wordpress)

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Есть тема http://demo.hashthemes.com/hashone/

нужно поменять местами блоки, изменить картинки и т.д.

Привести к виду как во вложении. Срок - 1 ночь

WordPress
8 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров