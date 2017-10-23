Сделать дизайн сайта по макету - стоматологическая тематика

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка267 просмотров

Дизайн лендинга. 10 экранов. На выходе исходник для верстки в PSD.

Срочно.  Макет - исполнителю.

8 лет назад
Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$160
1 день

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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