Необходимо нарисовать дизайн двух сайтов - по туризму и по медицинскому туризму в Турцию. Срок исполнения - 31 октября, до 14.00 Цена 2500 рублей за каждый. Приоритет - тем, кто работал с данной тематикой и знаком со спецификой. При ...
Дизайн сайта
Необходимо нарисовать дизайн сайта по недвижимости.
5 страниц.
Срок исполнения - 6 октября, до 14.00
Цена 2500 рублей.
Приоритет - тем, кто работал с данной тематикой.
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