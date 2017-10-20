Разработать дизайн посадочной страницы PSD

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Закрыт27 заявок272 просмотра

В стиле сайта разработать дизайн посадочной страницы, ТЗ

https://www.evernote.com/l/AN-X1U9k-39Di41iegBjfZdDhFxrV-UaAEA

Читайте пожалуйста ТЗ - внимательно

8 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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