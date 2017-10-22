Необходимо разработать дизайн лендинга на тему архитектурная подсветка коттеджей (частные). Дизайн нужно вписать по стилю в существующий на тему архитектурная подсветка зданий (коммерческие)
Доработка дизайна
По ТЗ.
Тексты:
Frankfurt AirportCountry: Germany
Largest airport in Germany, main international hub of Lufthansa
Airport opening year: 1936
Local time GMT (winter/summer): +1/+2
Geographic coordinates: Latitude (50.03), Longitude (8.57)
Location: 12 km (7.5 miles) southwest of the city centre of Frankfurt am Main
Number of terminals: 2
IATA code: FRA
ICAO code: EDDF
Postal address: 60547 Frankfurt am Main, Germany
Office phone number: +49 69 69 00
Flight information: +49 69 69 00
Fax number: +49 69 6907 0081
E-mail: [email protected]
Web-site: www.frankfurt-airport.com
Based airlines: Condor Flugdienst, Lufthansa, Lufthansa CityLine, PrivatAir, SunExpress Germany
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Текст под картой:
Initially I found Frankfurt Airport pleasant, efficient and large. The assistant at the check in machines was very cheerful, efficient and helpful. THe facilities are excellent but unfortunately the member of staff I encountered at the gate for flight LH916 was incredibly rude, unnecessarily so. After getting to the gate with plenty of time to spare the gate was empty and we sat on the available seats.
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