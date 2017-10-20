Дизайн лендинговой страницы (возможно с написанием на PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок256 просмотров

Разработать дизайн посадочной страницы под мероприятие и адаптировать ее под сайт на PHP.

Вместе с заявкой, напишите, пожалуйста, ваши ожидания по оплате.

PHP
8 лет назад
Protonium82
Александр 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров