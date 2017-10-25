Доброго времени суток. Для конференции учебных цетров внешкольного образования необходимо выполнить re-branding. В этом году конференция будет проходить в 11ый раз. В связи с этим было придумано новое назание: КРУК - Крымская ...
Редизайн сайта
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