Редизайн сайта

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок187 просмотров

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8 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад
$180
3 дня
Александр сделал красивую тему для нашей CRM системы с фронтэндом на Bootstrap и дал отсрочку по платежу. В общем, всем советую, все отлично!
Отлично поработали, спасибо за очередной проект :) Уверенно рекомендую профессионального заказчика!

Заявки фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
8 лет назад