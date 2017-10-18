Был приобретен и развернут данный шаблон https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/2506/ и привязан к Битрикс-Малый бизнес. Хотелось бы доработать его. Если доработка возможна назовите примерный срок и стоимость. Если Вас заинтересовала работа, но на какие-то вопросы Вы не ...
Оформление группы в Facebook и Vk
Нужно оформить группу в Facebook, vk и инстаграмм.
И каждый день вести эти группы.
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