Требуется дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок244 просмотра

Требуется Дизайнер  для дополнения внутренних страниц сайта , так же для изменения дизайна личного кабинета . Основной сайт есть ,но для заполнения  информации ищем дизаинера +верстальшика .  Желательно с опытом разрисовки инфографики и схем . 

8 лет назад
adsgroup1
Тимур 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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