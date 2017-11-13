Дизайн сайта интернет магазина футболк

Необходимо разработать красочный дизайн интернет магазина футболок без адаптива и логотип но работать над ним не принципиально так как магазин партнерский исходники его мне не нужны и отрисовка во всех разрешениях. (название сайта будет maika-cool.ru). Интернет магазин будет являться партнером сайта https://www.vsemayki.ru. Дизайн сайта как на головном сайте его не придерживайтесь, оттуда лишь можно брать конструкцию построения блоков для главной страницы, страница товара (тоесть должна присутствовать возможность выбора размера товара, его цвет, способы оплаты и доставки, избранное и так далее (остальное по своему усмотрению) внизу обязательно должен присутствовать блок с списком товаров с таким же принтом). Все остальные можно по своему усмотрению. Сайты которые мне нравятся http://printdirect.ru, https://printbar.ru. А больше все нравится этот сайт http://magaz.me фильтр слева при просмотре каталога обязательно должен присутствовать фильтра слева с выбор цвета, размера одежды и типа принта. Кидайте свои предложения и цены. Нужна главная страница и 4-5 внутренних страниц сайта.