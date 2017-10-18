Web-дизайн лэндинга

Очень разочарованы сотрудничеством с Михаилом. Чтобы понимание ситуации было целостным, излагаю все ситуацию ниже: Взялся за работу с точным указанием сроков - уверял, что успеет сдать работу за три дня. Мы указали с запасом 4 дня. Исполнитель в срок не успел, мы с пониманием относились и ждали завершения всех его исправлений. Получили сырой (для исполнителя финальный) вариант и начали указывать на элементарные дизайнерские ошибки. После нескольких дней этих исправлений, кульминацией стало то, что мы согласившись принять работу, должны были со слов исполнителя, сначала завершить сделку, а потом ждать, когда исполнитель подготовит файлы для передачи. На указание абсурдности этого факта, исполнитель никак не реагировал и решил сделал "ход конем" - он выслал запароленный архив с работой и требованием завершить сделку, так как он отправил нам работу! (пароль обещал выслать после завершения сделки) Все убеждения, что это сервис Weblancer, что есть гаранты, что есть элементарная логика - исполнитель не воспринимал. Благо на сервисе есть Арбираж. Независимый арбитр принял решение об отмене сделки и, как и мы, пытался объяснить исполнителю, что он не прав, но исполнитель упорно не понимал и не слышал логику, ни нашу, ни арбитра, ни свою. Не перехожу на личность, но не советую данного исполнителя, как ответственного и понимающего специалиста. Или прописывайте все пункты работы договора "от" и "до". Качество работы: наша оценка 2 из 5.