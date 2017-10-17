День добрый. ТЗ во вложении По сути все написано в брифе и схематике, даже показано что куда, надо это просто грамотно оформить. Дата приема заявок до 23/10/2017 С меня оплата + ...
Нужно обновить дизайн сайта vakula.zp.ua
Добрый день.
Нужно обновить дизайн сайта:
- Главная страница
- Стр. Категорий
- Карточка товара
- страницы
Заявки фрилансеров
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