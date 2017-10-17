Разработка дизайна главной страницы интернет магазина автозапчастей

Нужно разработать новый дизайн главной страницы интернет магазина unitparts.com.ua , для дальнейшей верстки. Работа для дизайнеров в городе Львов, так как нужно подьехать в офис на Б.Хмельницкого, 82, что бы обсудить все детали и наши пожелания

По техническим моментам:

Полная адаптивность под все виды устройств. Мобильные, планшетные и ПК. (Первая точка остановки от 280 px)

Результат работы должен быть представлен в виде архива с PSD файлом и исходными картинками, текстами.(Пример покажем)

Сроки до 20 октября. (Возможно еще резерв пару дней)