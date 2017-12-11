Требования: - Опыт разработки и создания информационных сайтов для последующей монетизации; - Необходима ссылка на портфолио с подобными работами. Структура сайта: 1. Главная страница - вывод анонсов новых публикаций, ...
Сделать дизайн библиотеки
Нужно срочно сделать вариант главной страницы сайта (сегодня до 18-00 по МСК).
Сделать предварительный вариант, детальное ТЗ имеется.
Если заказчик его одобрит, то работаем дальше.
Если нет - оплачиваю работу и завершаем сотрудничество.
Причина размещения данного заказа - некоторое непонимание что нужно заказчику, мы уже сделали наш дизайн, но чего то не устраивает. Поэтому решили предложить еще два варианта и из предложенных выбрать понравившийся и работать с ним.
Выберу двух исполнителей, чтобы получить два разных варианта дизайна.
Пожалуйста, укажите Вашу цену за первый вариант и сколько будет стоить его дальнейшая проработка, если будет выбран Ваш вариант
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт до 15 стр. на движке WP Нужно переработать меню, добавить новые страницы, изменить оформление страниц (сейчас просто текст сплошной). Переработать сайт на поведенческие моменты. (сайт могу прислать в личку) Мне не ...Закрыт7 лет назад
Нужен качественный Лендинг-тематика- столовые приборы 72 предмета в деревянном чемодане из красного дерева! Стильный-выдержанный- оригинальный дизайн! Подробное Тз отправлю !Завершен7 лет назад
Нужен классный веб-дизайнер, для исполнения дизайна лендинга и еще пару страничек по требованию. Необходимо нарисовать дизайн лендинга: Тема: продажа недвижимости. Сроки: время не столь важно, сколько важно само качество дизайна и картинок. ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо сделать лендинг для фитнес инструктора детали все пришлюЗавершен8 лет назад
- $180
Разработка главной страницы для Веб-студии. Имеется прототип и подробная информация.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создание адаптивного сайта и подключение CRM системы.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $180
Необходимо разработать дизайн сайта главной страницы для корп. сайтаЗакрыт7 лет назад
Задача: Необходимо подготовить текст и прототип для лендинга. Бриф прикладываю. Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру. В заявке указывайте стоимость ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо задизайнить три страницы сайта с адаптивными вариантами в уже существующем стиле. Сроки жесткие - среда/четверг этой недели.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад