Сделать дизайн библиотеки

Нужно срочно сделать вариант главной страницы сайта (сегодня до 18-00 по МСК).

Сделать предварительный вариант, детальное ТЗ имеется.

Если заказчик его одобрит, то работаем дальше.

Если нет - оплачиваю работу и завершаем сотрудничество.

Причина размещения данного заказа - некоторое непонимание что нужно заказчику, мы уже сделали наш дизайн, но чего то не устраивает. Поэтому решили предложить еще два варианта и из предложенных выбрать понравившийся и работать с ним.

Выберу двух исполнителей, чтобы получить два разных варианта дизайна.

Пожалуйста, укажите Вашу цену за первый вариант и сколько будет стоить его дальнейшая проработка, если будет выбран Ваш вариант