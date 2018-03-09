Нужен дизайн и верстка информационного сайта на WP "под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок437 просмотров

Требования:

- Опыт разработки и создания информационных сайтов для последующей монетизации;

- Необходима ссылка на портфолио с подобными работами.

Структура сайта:

1. Главная страница - вывод анонсов новых публикаций, похожие публикации (карусель, либо статичный модуль);

2. Блок категорий (страница с пагинацией);

3. Страница метриала (заметки). Обязательно наличие социальных кнопок, хлебных крошек, комментариев.

Тип шаблона с правым сайдбаром (предпочтительно). Сайт должен быть легко читаем, с понятным "интуитивным" интерфейсом! 

WordPress
7 лет назад
cmk_tlt
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
7 лет назад
$135
10 дней
Рекомендую исполнителя! Все выполнено профессионально и в срок. Сделано по проекту даже больше, чем было оговорено изначально!
Всё отлично, хорошая коммуникация, моментальная оплата, благодарю за проект и рекомендую как надёжного заказчика!

Заявки фрилансеров

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
7 лет назад