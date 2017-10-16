Обновить сайт на WP в виде лендингов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки366 просмотров

Сайт до 15 стр. на движке WP

Нужно переработать меню, добавить новые страницы, изменить оформление страниц (сейчас просто текст сплошной).

Переработать сайт на поведенческие моменты. (сайт могу прислать в личку)

Мне не важно будет то сайт с нуля (для кого-то это проще, но обязательное условие на движке WP ), либо легкий редизайн текущий. Основная задача это изменить поведенчиский параметр сайта и его конверсию.

Писать стоимость и сроки.

WordPress
8 лет назад
alix
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

777sergiu99777
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$100
6 дней
Пропал

Заявки фрилансеров

777sergiu99777
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад