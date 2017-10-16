Обновить сайт на WP в виде лендингов

Сайт до 15 стр. на движке WP

Нужно переработать меню, добавить новые страницы, изменить оформление страниц (сейчас просто текст сплошной).

Переработать сайт на поведенческие моменты. (сайт могу прислать в личку)

Мне не важно будет то сайт с нуля (для кого-то это проще, но обязательное условие на движке WP ), либо легкий редизайн текущий. Основная задача это изменить поведенчиский параметр сайта и его конверсию.

Писать стоимость и сроки.