Создать несколько картинок в блоки акции, слайдеры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок194 просмотра

Требуется создать несколько картинок в блоки акции, слайдеры на сайте http://priyem.ru/

ТЗ в файле

8 лет назад
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Отличный исполнитель. Грамотный специалист. Приятно было работать. Выполнила все качественно и в срок. Рекомендую!!!
Олег чётко ставит задачу, оперативно поддерживает обратную связь, доброжелателен, было очень приятно работать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад