UI–Дизайн, лендинги, многостраничники, адаптив.
Продающий дизайн основан на психологии. Красота здесь - её помощник. Что продаёт лучше - текст или дизайн? Только вместе.
Разработаю для Вас проект с величайшим вниманием к деталям, если нужно - напишу продающие тексты. Обращайтесь).
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$50
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Портфолио
- Сайт клининговой компании Clinit220 просмотров
- Сайт по аренде жилья, проектирование, адаптация265 просмотров
- Дизайн и копирайтинг сайта рекламного агентства281 просмотр
- Лендинг IT-курсов для детей "DigitalNative".193 просмотра
- Адаптивный дизайн сайта автосервиса218 просмотров
- Адаптивный дизайн LP коттеджного посёлка139 просмотров
- Адаптивный дизайн персонального сайта134 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Анастасия быстро, качественно и очень по симпатичной цене нарисовала необходимый макет сайта-одностраничника. Сотрудничаю с ней уже не в первый раз и очень рад этому. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рекомендую Александра как заказчика! Работаю с ним не первый раз. Всегда на связи, ТЗ четко поставлено, быстрая оплата.
$8
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Грамотный специалист. Приятно было работать. Выполнила все качественно и в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Олег чётко ставит задачу, оперативно поддерживает обратную связь, доброжелателен, было очень приятно работать, рекомендую!
$18
10 баллов
6 лет назад
Анастасия быстро и качественно справился с поставленной задачей, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Александр ставит задачу ясно и понятно. Всё честно. Работать с ним - одно удовольствие. Рекомендую!
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга