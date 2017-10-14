Dobrovolskayaweb

Анастасия Dobrovolskayaweb

 
49 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UI–Дизайн, лендинги, многостраничники, адаптив.

Продающий дизайн основан на психологии. Красота здесь - её помощник. Что продаёт лучше - текст или дизайн? Только вместе.

Разработаю для Вас проект с величайшим вниманием к деталям, если нужно - напишу продающие тексты. Обращайтесь).

Дизайн лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Создать макет одностраничника (строительная тематика)
Анастасия быстро, качественно и очень по симпатичной цене нарисовала необходимый макет сайта-одностраничника. Сотрудничаю с ней уже не в первый раз и очень рад этому. Рекомендую!
Очень рекомендую Александра как заказчика! Работаю с ним не первый раз. Всегда на связи, ТЗ четко поставлено, быстрая оплата.
Ответный отзыв
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Создать несколько картинок в блоки акции, слайдеры
Отличный исполнитель. Грамотный специалист. Приятно было работать. Выполнила все качественно и в срок. Рекомендую!!!
Олег чётко ставит задачу, оперативно поддерживает обратную связь, доброжелателен, было очень приятно работать, рекомендую!
Ответный отзыв
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Создать шаблон главной страницы сайта
Анастасия быстро и качественно справился с поставленной задачей, рекомендую к сотрудничеству!
Александр ставит задачу ясно и понятно. Всё честно. Работать с ним - одно удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга