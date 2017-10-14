Нужно создать страничку для свадьбы. В файлах есть полное тех задание где указано количество разделов. Для того чтоб выбрать исполнителя сделайте тестовый вариант двух разделов и меню (текст и фото есть в прикрепленных файлах). Жду ...
Создать шаблон главной страницы сайта
Необходимо создать шаблон для главной страницы сайта.
Есть зарисовка в формате psd, там есть все модули, которые необходимо сделать. Можно менять шрифт, картинки, расположение (но порядок модулей должен быть такой же).
Тематика сайта - рекламное агентство (создание видеороликов, фото, продвижение сайтов, контекстная реклама).
Должны быть следующие модули:
1. Шапка сайта (логотип, меню, переключатель языков);
2. Текстовый баннер (слайдер);
3. Описание компании;
4. Список услуг;
5. Список проектов (логотипы компаний с кратким описанием работ, которые выполнялись);
6. Форма обратной связи;
7. Карта с офисами (с переключателем для разных городов);
8. Контакты;
9. Подвал (реквизиты компании, ссылки на основные разделы сайта).
Все эти модули на одной главной странице. Нужен макет только главной страницы. Макет ВСЕГО сайта не нужен. Логотипа нет (достаточно просто написать название компании текстом). Нужна адаптивность.
Зарисовку пришлю тому, кто откликнется на проект.
На выходе хотим получить PSD файл, с разложенными по папкам слоями.
Выбранный исполнитель
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