Создать шаблон главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок361 просмотр

Необходимо создать шаблон для главной страницы сайта.

Есть зарисовка в формате psd, там есть все модули, которые необходимо сделать. Можно менять шрифт, картинки, расположение (но порядок модулей должен быть такой же).

Тематика сайта - рекламное агентство (создание видеороликов, фото, продвижение сайтов, контекстная реклама).

Должны быть следующие модули:

1. Шапка сайта (логотип, меню, переключатель языков);

2. Текстовый баннер (слайдер);

3. Описание компании;

4. Список услуг;

5. Список проектов (логотипы компаний с кратким описанием работ, которые выполнялись);

6. Форма обратной связи;

7. Карта с офисами (с переключателем для разных городов);

8. Контакты;

9. Подвал (реквизиты компании, ссылки на основные разделы сайта).

Все эти модули на одной главной странице. Нужен макет только главной страницы. Макет ВСЕГО сайта не нужен. Логотипа нет (достаточно просто написать название компании текстом). Нужна адаптивность.

Зарисовку пришлю тому, кто откликнется на проект. 

На выходе хотим получить PSD файл, с разложенными по папкам слоями. 

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$18
3 дня
Анастасия быстро и качественно справился с поставленной задачей, рекомендую к сотрудничеству!
Александр ставит задачу ясно и понятно. Всё честно. Работать с ним - одно удовольствие. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dobrovolskayaweb
Анастасия 
51 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лендинг свадебного сайта

    Нужно создать страничку для свадьбы. В файлах есть полное тех задание где указано количество разделов. Для того чтоб выбрать исполнителя сделайте тестовый вариант двух разделов и меню (текст и фото есть в прикрепленных файлах).  Жду ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для личного сайта

    Хочу иметь нормальный блог с нормальным дизайном. Сейчас у меня есть наброски, которые в целом устраивают, но там явно надо доделать некоторые вещи + нет дизайна для некоторых типов страниц.  Что есть можно посмотреть ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для LP

    $550

    Доброго дня!  Одно из ведущих агентств срочно ищет исполнителя для разработки одностраничной Landing Page.  Благодарю Вас за внимание!

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить дизайн сайта

    Есть сайт, на котором не устраивает дизайн. Необходимо продумать дизайн на главной странице и на внутренних. Верстать не надо. Только дизайн.

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проработка макета главной страницы для flagman-kiev.com.ua

    Добрый день. Для главной страницы сайта https://flagman-kiev.com.ua/﻿ необходимо проработать дизайн-лендинг в рамках текущей концепции сайта. Кардинальных изменений не треуется, компоновка, проработка отдельных элементов.  Какие элементы на странице должны быть? ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дорисовать внутреннюю страничку сайта

    Нужен дизайнер, кто сможет дорисовать страничку. Нужно внести правки и предложить свои вариант. От Вас потребуется 2 концепции, кто сможет нарисовать к завтрашнему дню? Более детально смогу обсудить в личной переписки, нужны ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн полосы с отзывами для сайта

    Добрый день! Мне  нужно точно по этому образцу сделать дизайн полосы с отзывами http://joxi.ru/12M5ddqS4Kd4w2 Просто изменить пару цветов под дизайн моего сайта и заменить одну иконку

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $200

    Необходим дизайн интерент-магазина кальянов. Логотип есть. Для каждой страницы нужны адаптивные версии: дестктоп, планшеты, мобильные телефоны. В ТЗ описание страниц и предполагаемый функционал.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад