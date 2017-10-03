Дизайн интернет магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки300 просмотров

Необходим дизайн интерент-магазина кальянов.

Логотип есть.

Для каждой страницы нужны адаптивные версии: дестктоп, планшеты, мобильные телефоны.

В ТЗ описание страниц и предполагаемый функционал.

8 лет назад
darkiman
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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